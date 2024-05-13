شكرا لقرائتكم خبر الجوازات: بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت المديرية العامة للجوازات للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، أن تجديد جوازات سفرهم الكترونيا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.

ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن تتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

وأكدت إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، وأن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.