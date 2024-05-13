بدء خدمة حماية أجور العمالة المنزلية مطلع يوليو

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وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها، خلال استخدام المحافظ الرقمية، والبنوك المعتمدة عبر منصة «مساند»، إذ تعزز هذه الخدمة من الأمان والموثوقية في نقل الأجور، مما يحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة. فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل، حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل.
مبينة أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين، ستطبق الخدمة عليهم ابتداء من 1 يناير 2025، ولأصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال فأكثر فستطبق عليهم ابتداء من 1 يوليو 2025، في حين أن من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبيق الخدمة عليهم ابتداء من 1 أكتوبر 2025، ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026، علما بأن هذه الخدمة متاحة اختيارا عبر منصة «مساند» منذ 1 أبريل 2022، وقد لاقت تفاعلا إيجابيا واسعا من العملاء، وأطراف العلاقة التعاقدية.
أهداف الخدمة
- ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها.
- استخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة.
- تعزيز الأمان والموثوقية في نقل الأجور.
- حفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية.
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