تشجيع الامتياز في الصيدلة خلال الذكاء الاصطناعي

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وأكد الدكتور المحسن، خلال المؤتمر، ما تحظى به القطاعات الصحية في المملكة من دعم واهتمام من الحكومة، حتى أصبحت مصدرة للمعرفة والدراسات الإكلينيكية، فضلا عن تصنيع الأدوية وتوظيف التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وأثرها في تعزيز جودة الخدمات الصحية للمستفيدين.
واستعرض جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في دفع عجلة التطوير وتحسين الخدمات، وتوفير أحدث التقنيات الطبية العالمية، التي تسهم في التخفيف عن المرضى والمراجعين، لما تحظى به من دعم مستمر واهتمام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.
مؤتمر الصيدلة الدولي
- تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية.
- توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.
- تعزيز جودة الخدمات الصحية للمستفيدين.
- يسعى إلى توفير أحدث التقنيات الطبية العالمية.
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