خطط مبتكرة لتنمية الغطاء النباتي في محمية الملك سلمان

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وبينت هيئة تطوير المحمية، أنها تعمل على إجراءات وقائية للمحافظة على صحة النبات، وخطط استراتيجية مبتكرة لتنمية الغطاء النباتي، ولضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال، خلال حماية النباتات من الآفات والمهددات البشرية، ومكافحة أنواع النباتات الغازية، واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وحفظ الأصول الوراثية للنباتات، وإجراء الدراسات والأبحاث التنموية، وإقامة برامج التوعية البيئية.
يذكر، أن منظمة الأمم المتحدة حددت 12 مايو من كل عام، يوما عالميا مخصصا للاحتفال السنوي باليوم الدولي للصحة النباتية، لرفع مستوى الوعي العالمي حول كيفية حماية صحة النبات، وحماية التنوع البيولوجي والبيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ملامح الاستراتيجية
- إجراءات وقائية للمحافظة على صحة النبات.
- ضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها.
- توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة.
- حماية النباتات من الآفات والمهددات البشرية.
- مكافحة أنواع النباتات الغازية.
- استخدام تقنيات الزراعة المستدامة.
- حفظ الأصول الوراثية للنباتات.
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