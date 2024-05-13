100 ألف فرصة تدريب في مبادرة رافد الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الحج والعمرة، وبالشراكة مع جامعة أم القرى، 100,000 فرصة تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.

وتأتي المبادرة ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أم القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة، بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين والزوار، في قالب علمي رصين خلال 4 برامج تدريبية متنوعة، تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، وذلك تنفيذا لرؤية 2030، وتحقيقا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات، التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.

مبادرة رافد الحرمين