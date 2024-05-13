شكرا لقرائتكم خبر «الصحة»: انخفاض نسبة الأمراض المزمنة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم الإعلان عن انخفاض نسبة الأمراض المزمنة في المملكة، وتدشين هاكاثون طب نمط الحياة، رعى أمير حائل عبدالعزيز بن سعد، ‏انطلاق أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024 «ابتكر لصحتك» بنسخته الثالثة في مركز الروشن للمؤتمرات.

وقال مدير عام الشؤون الصحية سلطان المسيعيد «إن المؤتمر تتخلله العديد من المحاضرات العلمية بمشاركة 75 متحدثا من خبراء وعلماء، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت انخفاضا بنسبة الأمراض المزمنة».

وأكد مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تشهد رؤية طموحة يقف الجميع لتحقيقها، مشيرا إلى أن أبطال الصحة قادرون بعون الله على مواجهة التحديات والتعقيدات التي يواجهونها، مبينا أن الأرقام في مسيرة الرؤية تتحدث بالعديد من الإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة.

ودشن أمير المنطقة هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد لطب نمط الحياة، حيث اطلع على عرض مرئي عنه، كما أطلق مبادرة «اجزم» ، مطلعا على عرض مرئي عن المبادرة ونماذج لقصص النجاح.

ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد في كلمته أثناء الحفل بمساعد وزير الصحة، منوها بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاع الصحي والذي أثمر بشكل إيجابي في تحسين الخدمات الصحية والرفع من جودتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.

ثم شهد مراسم توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وكذلك مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين تجمع حائل الصحي وكل من جامعة حائل، وجمعية وقاء، وجمعية نشاط .

من فعاليات المؤتمر: