بالتفاصيل وطريقة التقدم.. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية جديدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين في المدينة المنورة، وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنيين تجارين، سعيًا منها لأن تكون المدينة المنورة من طلائع المدن الملائمة للعيش والحاضنة للأعمال.

وتأتي هذه الفرص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة للمستثمرين، إذ خصصت الأمانة أرضًا بمساحة 1751 مترًا مربعًا، وفترة تعاقدية لمدة 25 سنة، وفترة سماح إلى 21 شهرًا.

وذلك على طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بجوار مكتب العمل، والأخرى بمساحة 423 مترًا مربعًا، وفترة تعاقدية لمدة 15 سنة، وفترة سماح تصل إلى 13 شهرًا، تقع على تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق فضالة بن هلال المزني -رضي الله عنهما-.

منصة "استثمارات المدينة"

ودعت أمانة المدينة المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة "استثمارات المدينة" خلال فترة التقديم التي تنتهي في 21 من شهر مايو الحاليّ.