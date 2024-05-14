شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار حتى السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

ولفتت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه ورنية والخرمة، ومنطقة الرياض لتشمل القويعية وثادق وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والغاط، وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض ووادي الدواسر ورماح وحريملاء والدرعية وضرما ومرات والمزاحمية والخرج والحريق وحوطة بني تميم.

ونوهت بأن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة والشرقية.