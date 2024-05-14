تراند اليوم : بالفيديو: الكويتية "عائشة الرشيد" تفتح النار على أعضاء مجلس الأمة المنحل.. وتفجر مفاجأة بشأن جنسيات ثلاث أرباع النواب!

صحيفة الخليج 365: شنت الإعلامية الكويتية "عائشة الرشيد"، هجوما حادا على أعضاء مجلس الأمة المنحل بسبب جنسياتهم.

الخزي والعار

وقالت الرشيد في مقطع فيديو: الوضع أصبح لا يطاق في الكويت، واصفة مبنى مجلس الأمة بمبنى الخزي والعار.

جنسيات مزورة

وأضافت: إرادة الشعب الكويتي تبي تسكر هذا المجلس لأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، موضحة: ثلاثة أرباع النواب من جنسيات مزورة والدليل موجود لدى حكومة الكويت.

العراق وسوريا

واستكملت:جنسيات معظم النواب في مجلس الأمة من العراق وسوريا وإيران، مشيرة: نسبة الكويتيين في المجلس 5%.

حضري وبدوي

وتابعت: يطلعولي تشريع بأنه يحق للمتجنسين الترشيح والتصويت لأن الكويت ما بلدهم عشان يخافون عليها ما يخاف عليها إلا الكويتي سواء حضري أو بدوي أو سني أو شيعي.

حل وتجميد

هذا وكان ‏⁧أمير الكويت‬⁩ الشيخ مشعل الأحمد، أصدر قرارا بحل مجلس الأمة‬⁩ وتجميد العمل ببعض مواد الدستور.