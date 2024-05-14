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تراند اليوم : بالفيديو: خبير دستوري كويتي يعلق على حل مجلس الأمة.. ويكشف عن عقوبة الاعتراض على الأمر الأميري أو الخروج في مظاهرات

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صحيفة الخليج 365: قال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور إبراهيم الحمود، إن الأمر الأميري أداة قانونية لا تخضع للرقابة القضائية أو السياسية.

الأحكام القضائية

وأضاف الحمود، في مقطع فيديو: سمو الأمير في الكويت هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وأصبح شريكا للسلطة التشريعية والأحكام القضائية تصدر باسمه، مبينا: الدستور ألزم سمو الأمير بأنه المسؤول عن استقرار الكويت ووحدتها والحفاظ على كيانها.

نظام الحكم

وأكمل: لا يجوز السعي إلى تقويض نظام الحكم ولا يجوز المساس بكرامة سمو الأمير ولا يجوز المساس بوحدة الدولة ولا يجوز الدعوة للعبث بأركانها فهذه جرائم عقوبتها السجن 5 سنوات.

عقوبة قاسية

وزاد: الاعتراض على الأمر الأميري أو الخروج في مظاهرات يعتبر من جرائم أمن الدولة وعقوبتها قاسية وفقاً للقانون الكويتي.

اختصاص وصلاحيات

وتابع: تعيين ولي العهد من اختصاص سمو الأمير وليس لأحد الاعتداء على صلاحياته.

هذا وكان ‏⁧أمير الكويت‬⁩ الشيخ مشعل الأحمد، أصدر قرارا بحل مجلس الأمة‬⁩ وتجميد العمل ببعض مواد الدستور.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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