تراند اليوم : أكثر من مجرد دواء للسمنة.. دراسة حديثة تكشف عن فوائد أخرى "غير متوقعة" لحقنة "أوزمبيك"

ترجمة حصرية: كشفت دراسة حديثة، أن حقن أوزمبيك تخفض فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال أطباء القلب، إنه ينبغي وصف أدوية لإنقاص الوزن لملايين البريطانيين ولتقليل احتمالات إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجدت أكبر دراسة حتى الآن على Ozempic وWegovy أن العنصر الرئيسي فيهما كان بمثابة "تغيير قواعد اللعبة" لمرضى القلب، بما في ذلك أولئك الذين لم يفقدوا الوزن.

وأوضحت أن الجرعة الأسبوعية تقلل بنسبة الخمس خطر الإصابة بنوبات قلبية أخرى أو الوفاة.

وقال جون دينفيلد من جامعة كوليدج لندن إن الدراسة أثبتت أن سيماجلوتايد أكثر من مجرد دواء للسمنة لأنه "يستهدف البيولوجيا الأساسية للأمراض المزمنة"، فيما أشارت النتائج إلى أنه يمكن استخدامه لعلاج كل شيء من السرطان إلى أمراض الكلى.