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تراند اليوم : بالفيديو.. مقاول يكشف عن فكرة مباني جديدة داخل مجمع في مكة

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صحيفة الخليج 365: كشف مقاول وصانع محتوى على قناة "شفق البنيان لإدارة المشاريع الإنشائية" عبر تطبيق "يوتيوب"، عن فكرة مباني جديدة داخل مجمع ضخم في مكة.

واستعرض المقاول، طريقة صب القوالب الخرسانية، معلقا: وجدت شركة تشتغل بألواح معدنية من الداخل والخارج لصب القوالب الخرسانية.

وأبدى إعجابه بدرج السلم، قائلا:"صبة الدرج قالب مصنع"، مشيرا: الجدران صبة خرسانية على 10 ملي وداخلها فلين.

وتابع: الألواح الفلين بين حديد من الداخل والخارج ثم يلبس عليها الصاج المعدني، ويصب الجدار.

كما لفت إلى التعشيشات، مضيفا: السقف صب والكهرباء والسباكة تتمدد داخل الأسياخ.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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