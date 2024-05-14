تراند اليوم : بالفيديو.. مقاول يكشف عن فكرة مباني جديدة داخل مجمع في مكة

صحيفة الخليج 365: كشف مقاول وصانع محتوى على قناة "شفق البنيان لإدارة المشاريع الإنشائية" عبر تطبيق "يوتيوب"، عن فكرة مباني جديدة داخل مجمع ضخم في مكة.

واستعرض المقاول، طريقة صب القوالب الخرسانية، معلقا: وجدت شركة تشتغل بألواح معدنية من الداخل والخارج لصب القوالب الخرسانية.

وأبدى إعجابه بدرج السلم، قائلا:"صبة الدرج قالب مصنع"، مشيرا: الجدران صبة خرسانية على 10 ملي وداخلها فلين.

وتابع: الألواح الفلين بين حديد من الداخل والخارج ثم يلبس عليها الصاج المعدني، ويصب الجدار.

كما لفت إلى التعشيشات، مضيفا: السقف صب والكهرباء والسباكة تتمدد داخل الأسياخ.