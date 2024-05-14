شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق "تنقل" لتمكين ضيوف بيت الله الحرام من حجز العربات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة حجز العربات الكهربائية من خلال تطبيق "تنقل" والموجود على متاجر الأجهزة الذكية، حيث يتيح التطبيق للراغبين من ضيوف بيت الله الحرام حجز العربات الكهربائية؛ ليتمكنوا من الطواف والسعي داخل البيت العتيق.وأوضحت الهيئة أنه يمكن لقاصدي المسجد الحرام الوصول إلى مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية الاتجاه إلى مدخل جسر المروة (باب رقم 25)، ومدخل سلم الأرقم (باب رقم 16)، ومدخل جسر أجياد (باب رقم 5)، ومدخل جسر الشبيكة (باب رقم 66)، كما يمكن للراغبين في خدمة العربات اليدوية التوجه إلى مدخل الساحة الشرقية باب السلام رقم 19، ومدخل الساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.وأوضحت الهيئة أنه يمكن تحميل "تطبيق تنقل" على أجهزة أبل، أو على أجهزة أندرويد.