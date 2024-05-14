شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تنفذ إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في لجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، أعمال الإزالة لعدد من المباني المهجورة والآيلة للسقوط، والتي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات وخدشًا للمظهر العام، وذلك ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري".

وأوضحت الأمانة أن عدد البلاغات الواردة الى اللجنة خلال الفترة الماضية (219) بلاغاً حول مباني آيلة للسقوط ومهجورة، وذلك في نطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة، مبينة بأنه تقرر إزالة (119) مبنى، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة، في حين تمت التوصية بترميم (100) مبنى.

كما بلغ عدد المعاملات الواردة الى اللجنة خلال نفس الفترة (1550) معاملة، حيث تم إنجازها بالكامل.

وأكدت الأمانة؛ أنها تسعى بكل إمكانيتها إلى إبعاد كل ما يمكن أن يعرّض أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين للخطر، مشيرة إلى أن إزالة المباني الآيلة للسقوط، يأتي ضمن إطار الجهود في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.