السعودية | بقبضة الأمن.. 11 ألف قرص مخدر و10 كجم حشيش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمروجين للمواد المخدرة في منطقتي تبوك وعسير، حيث جرى إحالتهما إلى النيابة العامة.

وجرى القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وألقي القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 11,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.