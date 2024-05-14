السعودية | «الموارد» تطلق خدمة «حماية أجور» العمالة المنزليَّة في يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق خدمة (حماية الأجور) لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو 2024م؛ وذلك استمراراً لمبادرات الوزارة في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة (مساند)، إذ تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحاليَّة بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، مبينةً أن أصحاب العمل، الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م، ولأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علماً أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة (مساند) منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلاً إيجابيّاً واسعاً من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.