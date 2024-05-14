شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني: "اليوم" متميزة وأتابع تغطياتها والان نبدء بالتفاصيل

"اليوم" متميزة

خدمات وتجهيزات

الدمام - شريف احمد - في إطار استعدادات مملكة البحرين وتحضيراتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية "33" الخميس المقبل، افتتح وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين د. رمزان النعيمي أمس، المركز الإعلامي الخاص بالقمة بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والضيوف، لتسهيل عمل الإعلاميين، من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لهم وإثراء محتوى تغطياتهم بما يتناسب مع أهمية الحدث ومواكبة الحضور الإعلامي الواسع من كبريات الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنيية.وجدد وزير الإعلام البحريني في لقاء مع رئيس التحرير فيصل الفريان، ترحيب مملكة البحرين "حكومة وشعبا" بضيوف القمة التاريخية وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، وقال: أتابع صحيفة "اليوم" وتغطياتها المتميزة، وأشكر لها حضورها الفاعل لتغطية أعمال القمة العربية التاريخية، خاصة، وأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين، تربطهما علاقات تاريخية وثيقة تشكل مثالاً رائداً ومتميزاً يُحتذى في التكامل بين الأشقاء.

واطلع وزير الإعلام على جاهزية المركز الإعلامي من خدمات لوجستية وتجهيزات فنية وتقنية لتغطية وقائع القمة العربية، وتوفير سبل الراحة للصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية ومراسلي وكالات الأنباء العربية والدولية، وأشاد بالمستوى المتميز للمركز وما يحتوي عليه من إمكانات كبيرة، مؤكدًا حرص وزارة الإعلام على تقديم كل التسهيلات التي تساعد الصحفيين والإعلاميين على أداء عملهم في أجواء من الراحة والسلاسة واليسر.



مستقبل المنطقة

وقال "النعيمي" إن القمة العربية تشكل تجمعًا عربيًا يحظى باهتمام ومتابعة إعلامية إقليمية ودولية، لما للعالم العربي من مكانة وتأثير بالغ في المجتمع الدولي، كما أن ما تصدره القمة من قرارات وتوصيات يرسم ملامح مستقبل المنطقة وشعوبها، ولذا فإن هناك حرصًا كبيرًا على أن تكون التغطية الإعلامية معبرة عن أهمية الحدث.

قاعات واستديوهات

ويضم المركز عددًا من المكاتب والقاعات، والاستديوهات، ووحدات الترجمة، وتقنيات البث وأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض، وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما يتضمن قاعة تحمل اسم "قاعة البحرين"، لتعريف الإعلاميين والزائرين بإنجازات مملكة البحرين في مختلف المجالات، وإرثها الحضاري العريق والممتد، ومعالمها الثقافية العديدة ومن بينها طريق اللؤلؤ.

أعلام وصور

إلى ذلك، ازدانت معالم مملكة البحرين والشوارع والطرق الرئيسية، بلافتات الترحيب بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأعلام الدول العربية وصور القادة ، في مشهد يعكس الوحدة والتضامن العربي في أروع صوره، احتفاء باستضافة أعمال القمة التاريخية.