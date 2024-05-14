شكرا لقرائتكم خبر عن القمم العربية.. كلمات خادم الحرمين تؤكد الدعم اللامحدود من المملكة للقضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل



وأكد خادم الحرمين أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. قمة الظهران (قمة القدس) في القمة العربية 29 التي عقدت في مدينة الظهران بتاريخ 15 أبريل 2018، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – تسمية القمة بـ"قمة القدس"، وقال - أيده الله-: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".

وأضاف: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الملك المفدى: إننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

القمة العربية الطارئة بقصر الصفاوجاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة مايو 2019: إننا نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك حرية التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي.

وتابع: في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام، إننا نواجه اليوم تهديدًا لأمننا العربي، يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفنًا تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف: استهدفت أيضًا محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية

وقال خادم الحرمين الشريفين: ستظل يد المملكة العربية السعودية دائمًا ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار، وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني.

واستطرد: علينا جميعًا السعي لجعل العالم العربي مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا مؤثرًا في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية، وأدعوكم إخوتي للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات.

القمة العربية الثلاثين في تونسأكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال الملك المفدى: نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، ونؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك وفقًا لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.

وأضاف أيده الله: في الشأن اليمني نؤكد دعمنا لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، ونطالب المجتمع الدولي بإلزام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وتابع: ستستمر المملكة ـ بحول الله ـ في تنفيذ برامجها للمساعدات الإنسانية والتنموية لتخفيف معاناة الشعب اليمني العزيز.

وأردف: فيما يتعلق بالأزمة الليبية، تؤكد المملكة الحرص على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها.

وأضاف: تواصل المملكة دعمها للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على كل المستويات، وإن العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، يؤكد أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو وطن، وتشكل السياسات العدوانية للنظام الإيراني انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والمبادئ الدولية، وعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه مواجهة تلك السياسات ووقف دعم النظام الإيراني للإرهاب في العالم.

وقال: على الرغم من التحديات التي تواجه أمتنا العربية، فإننا متفائلون بمستقبل واعد يحقق آمال شعوبنا في الرفعة والريادة. الدمام - شريف احمد - عكست خطابات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في القمم العربية، دعم المملكة غير المحدود للقضايا العربية المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأكد خادم الحرمين أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.في القمة العربية 29 التي عقدت في مدينة الظهران بتاريخ 15 أبريل 2018، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – تسمية القمة بـ"قمة القدس"، وقال - أيده الله-: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".وأضاف: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وتابع الملك المفدى: إننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.القمة العربية الطارئة بقصر الصفاوجاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة مايو 2019: إننا نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك حرية التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي.وتابع: في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام، إننا نواجه اليوم تهديدًا لأمننا العربي، يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفنًا تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة.وأضاف: استهدفت أيضًا محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران، وهو أمر ليس بالجديد على تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها.وقال خادم الحرمين الشريفين: ستظل يد المملكة العربية السعودية دائمًا ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار، وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني.واستطرد: علينا جميعًا السعي لجعل العالم العربي مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا مؤثرًا في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية، وأدعوكم إخوتي للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات.القمة العربية الثلاثين في تونسأكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وقال الملك المفدى: نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، ونؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك وفقًا لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.وأضاف أيده الله: في الشأن اليمني نؤكد دعمنا لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، ونطالب المجتمع الدولي بإلزام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة.وتابع: ستستمر المملكة ـ بحول الله ـ في تنفيذ برامجها للمساعدات الإنسانية والتنموية لتخفيف معاناة الشعب اليمني العزيز.وأردف: فيما يتعلق بالأزمة الليبية، تؤكد المملكة الحرص على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها.وأضاف: تواصل المملكة دعمها للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على كل المستويات، وإن العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، يؤكد أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو وطن، وتشكل السياسات العدوانية للنظام الإيراني انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والمبادئ الدولية، وعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه مواجهة تلك السياسات ووقف دعم النظام الإيراني للإرهاب في العالم.وقال: على الرغم من التحديات التي تواجه أمتنا العربية، فإننا متفائلون بمستقبل واعد يحقق آمال شعوبنا في الرفعة والريادة.