تراند اليوم : 3 آلاف ريال للمسافر الواحد.. تعرف على أبرز اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم

صحيفة الخليج 365: اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، والتي تحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تَضمنت الاشتراطاتُ الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.