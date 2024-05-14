شكرا لمتابعة خبر عن سقوط حطام فضائي فوق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شُوهد في سماء القصيم اليوم الاثنين جسمًا يحترق ، وينقسم لأجزاء قبل أن يختفي جهة الجنوب.

‎وفي هذا الشأن قال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، أنه كان متوقعًا سقوط الجزء الخاص بحمولة مركبة دارجون التابعة لشركة SpaceX، التي تقوم بإيصال المؤونة والأدوات لمحطة الفضاء الدولية، وبعض الأجزاء؛ ليتم التخلص منها في الفضاء، وتركها لتسقط على الأرض في التوقيت نفسه.

‎وأشار إلى إنه تم تأكيد أنه سقط فوق أجواء المملكة فجر اليوم عبر برامج مراقبة الحطام الفضائي، وفي عمليات سقوط سابقة للقطعة نفسها نجت من الاحتراق، ووصلت إلى سطح الأرض؛ لذا يُتوقع وصول أجزاء منها لأرض المملكة.

‎ولفت إلى أنه بتحليل الفيديو الذي تم تصويره من أحد سكان الرياض يتضح من مسار المخلفات الفضائية سقوطها جنوب الخرج في صحراء الربع الخالي.