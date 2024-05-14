تراند اليوم : "وزير المالية" يكشف حجم الإيرادات غير النفطية في المملكة.. ويعلق على مشاكل عبور السفن في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة نجحت في تنويع مصادر إيراداتها إذ تحصل على 37% من عائداتها حاليا من مصادر غير نفطية.

حركة الملاحة

ولفت خلال لقاء في جلسة خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه "بلومبرغ":إلى الحاجة للتعامل مع المشاكل التي تواجهها حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. وقال "لدينا مشاكل في عبور السفن والشحن البحري وهي أزمات ومشاكل لابد من التعامل معها".

سعر النفط

وأشار إلى أن العائدات النفطية للمملكة في نهاية 2023 تجاوزت المتوقع في الميزانية في بداية العام على الرغم من انخفاض أسعار النفط 20% تقريبا وتراجع الإنتاج 17%.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من رؤية السعودية 2030 هو التحوط من انخفاض سعر النفط، والمملكة تتوخى الحذر من ربط الإنفاق بعائدات النفط.