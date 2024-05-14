تراند اليوم : شاهد: كمين أمني للقبض على مقيمين مصريين لترويجهما حملات الحج بدون تصريح

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، نشره الأمن العام عبر حسابه على منصة إكس، إعداد كمين أمني للقبض على مقيمين مصريين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال.

التكلفة

وخلال الفيديو، اتصل رجل أمن بأحد المخالفين، وأخبره أنه قرأ إعلان عن الحج بدون تصريح، وسأله عن التكلفة، وأخبره المخالف أن التكلفة 3 آلاف ريال للفرد الواحد، وحاول رجل الأمن التفاوض معه فطلب منه الحضور إلى المكتب والتحدث معه.

وأبان الفيديو رجل الأمن يذهب إلى المكتب وتحدث مرة أخرى مع المخالف حول الحج بدون تصريح، وأوضح الأخير مجددا أن التكلفة 3 آلاف ريال وأثناء ذلك تم مداهمة المكتب للقبض على المخالفين.

وحسب الأمن العام، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية في مكتب للنقل البري بادعاء توفير سكن ووسائل نقل إلى المشاعر المقدسة، وذلك بغرض النصب والاحتيال.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.