شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري بين السعودية وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الفرص الاستثمارية بالأحساء

الدمام - شريف احمد - استضافت غرفة الأحساء، أحمد فاروق، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وبحث فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في الأحساء.وتركزت اللقاءات، التي عُقدت بمقر الغرفة، على بحث سبل رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وباكستان، الذي يُقدر حاليًا بنحو 6 مليارات دولار.ورحب عبدالعزيز الموسى، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، بالسفير والوفد المرافق، مُعبرًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مُنوّهًا بما تتمتع به محافظة الأحساء من مقومات وميزات تنافسية وفرص واعدة، مشيرًا إلى دور رؤية المملكة 2030 في دعم التعاون وتعزيز برامج الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتوسيع الأسواق.وقدم خلال اللقاء عرضٌ مُفصّل حول الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الأحساء، مُنوهًا بوجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.وأكد أن المملكة تُعد الشريك التجاري الرابع لجمهورية باكستان، بينما تحتل باكستان المرتبة ال 20 في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.وأعرب السفير أحمد فاروق عن سعادته لزيارة محافظة الأحساء، مُثمنًا ما لمسه من حفاوة وكرم ضيافة، مُؤكدًا على حرص باكستان على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، خصوصًا المجالات التجارية والاستثمارية.وأشار السفير إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين المملكة وباكستان، مُعربًا عن ثقته في أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.