شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري لقمة البحرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33). This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33).— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)
#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33).— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2024