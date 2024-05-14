خطة لتأهيل وترميم الفياض الخضراء بالمناطق

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لـ« دوت الخليج » وجود خطة التأهيل وترميم جميع الرياض الخضراء في المملكة خلال الفترة القادمة حسب الأولوية، مؤكدا تشديد العقوبات على دخول السيارات والدراجات للفياض الخضراء تبدأ بـ 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال للمرة الثانية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصل المخالفة إلى 2000 ريال.

فرق الرقابة

وحول مخالفات الغطاء النباتي بروضة المحلية جنوب محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، أوضح المركز أن فرق الرقابة والحماية أخرجت المخالفين من الموقع وطبقت العقوبات بحقهم وفقاً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون من الجهات الأمنية. كما تم توجيه الفرق الرقابة بتكثيف الرقابة على موقع روضة المحلية لضمان حماية الغطاء النباتي لمنع وضبط المخالفات المنصوص عليها بلائحتي تنمية الغطاء النباتي والاحتطاب.

بذور القمح

«دوت الخليج» التقت بعدد من الأهالي بمحافظة المزاحمية وذكر المواطنون سعد الزياد وسعد العويس المهتمين بالبيئة، أن المشكلة هو تلف الحشائش والشجيرات المنتشرة بالروضة بعد هطول الأمطار مؤخرا على المحافظة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تلف أجزاء من السياج والأبواب الحامية للروضة المحلية منذ أكثر من عامين، مما يسمح بدخول المركبات والدراجات النارية والمواشي.

وتعتبر روضة المحلية التي تبعد قرابة 40 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الرياض مكانًا يستغله أهالي المحافظة لحرثه ووضع بذور القمح انتظارًا لسقوط الأمطار، وهو ما يسمى بـ«التبعيل».

وأوضح المشرف العام على التراخيص واللوائح بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المستشار علي الأسمري في وقت سابق لـ«دوت الخليج»، أنه تم رصد عدد من مخالفات الغطاء النباتي في الروضة، والذي تعرضت له الصحيفة تحت عنوان «الرعي الجائر والمركبات يهددان روضة المحلية» يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023.