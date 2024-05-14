5800 مزرعة مملوكة للنساء

كشف تقرير ريف السعودية ، ملكية 5800 أراض زراعية للنساء، واستفادة 50 ألف سيدة من دعم برنامج ريف، وتدريب 174 امرأة ريفية صنعت تجاربها في مجال ريادة الأعمال، في وقت بلغ إجمالي توريد السلع الاستراتيجية محليًا في العام الماضي مليون طن، و10 ملايين طن تمت تغطيتها عبر 12 سلعة أساسية، وتخصيص 2.4 مليار ريال لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية.

دعم البن

أوضح تقرير ريف السعودية لشهر إبريل الماضي، دعم قطاع البن بـ61 مليون ريال، وزيادة حجم الإنتاج في العام الماضي إلى 1485 طنًا، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتقليل نسبة وارداته إلى المملكة، واستفادة 3718 مستفيدًا من الدعم في قطاع البن، وتوقع إنتاج 7 آلاف طن من البن سنويًا بحلول 2026.

140 مليونا للعسل

بلغ دعم قطاع العسل بـ140 مليون ريال، لأكثر من 10.500مستفيدًا لتعزيز إنتاج العسل المحلي، وبلغ إنتاج العسل في العام الماضي 3120 طنًا سنويًا، واستهداف إنتاج 7500 طن بحلول عام 2026.

وتصدرت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة استفادة من الدعم بـ4386 مستفيدًا، وحلت حائل ثانيًا بـ2101 مستفيدًا، ومكة المكرمة ثالثًا بـ1425 مستفيدًا، والباحة رابعًا بـ1013 مستفيدًا، والشرقية خامسًا بـ406 مستفيدين.

90% انخفاض

نجحت الميكنة الزراعية في ريف إلى تخفيض تكاليف حصاد المحاصيل إلى 90%، وبلغ إجمالي الدعم التراكمي إلى الربع الأول من العام الحالي 41.863.442 ريالًا، وإجمالي كمية الإنتاج من المحاصيل البعلية 45.366 ألف طن، وفاق إجمالي المزارعين من الرجال المزارعات، حيث بلغ إجمالي المزارعين من الرجال المستفيدين من الدعم 2078 مقابل 1527 من السيدات، وتشمل المحاصيل البعلية المستهدفة الذرة الرفيعة، والدخن، والسمسم، والقمح، والشعير.

تكاليف الحصاد

90 % تخفيض

41.863.442 الدعم التراكمي

45.366 طنًا من المحاصيل البعلية

2078 رجلًا مستفيدًا من الدعم

1527 سيدة مستفيدة

المحاصيل البعلية

الذرة الرفيعة

الدخن

السمسم

القمح

الشعير