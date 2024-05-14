5800 مزرعة مملوكة للنساء

دعم البن
أوضح تقرير ريف السعودية لشهر إبريل الماضي، دعم قطاع البن بـ61 مليون ريال، وزيادة حجم الإنتاج في العام الماضي إلى 1485 طنًا، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتقليل نسبة وارداته إلى المملكة، واستفادة 3718 مستفيدًا من الدعم في قطاع البن، وتوقع إنتاج 7 آلاف طن من البن سنويًا بحلول 2026.
140 مليونا للعسل
بلغ دعم قطاع العسل بـ140 مليون ريال، لأكثر من 10.500مستفيدًا لتعزيز إنتاج العسل المحلي، وبلغ إنتاج العسل في العام الماضي 3120 طنًا سنويًا، واستهداف إنتاج 7500 طن بحلول عام 2026.
وتصدرت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة استفادة من الدعم بـ4386 مستفيدًا، وحلت حائل ثانيًا بـ2101 مستفيدًا، ومكة المكرمة ثالثًا بـ1425 مستفيدًا، والباحة رابعًا بـ1013 مستفيدًا، والشرقية خامسًا بـ406 مستفيدين.
90% انخفاض
نجحت الميكنة الزراعية في ريف إلى تخفيض تكاليف حصاد المحاصيل إلى 90%، وبلغ إجمالي الدعم التراكمي إلى الربع الأول من العام الحالي 41.863.442 ريالًا، وإجمالي كمية الإنتاج من المحاصيل البعلية 45.366 ألف طن، وفاق إجمالي المزارعين من الرجال المزارعات، حيث بلغ إجمالي المزارعين من الرجال المستفيدين من الدعم 2078 مقابل 1527 من السيدات، وتشمل المحاصيل البعلية المستهدفة الذرة الرفيعة، والدخن، والسمسم، والقمح، والشعير.
تكاليف الحصاد
90 % تخفيض
41.863.442 الدعم التراكمي
45.366 طنًا من المحاصيل البعلية
2078 رجلًا مستفيدًا من الدعم
1527 سيدة مستفيدة
المحاصيل البعلية
الذرة الرفيعة
الدخن
السمسم
القمح
الشعير
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