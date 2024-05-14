شكرا لمتابعة خبر عن المرشدي: ستتخذ إجراءات بشأن متلاعبي الأصوات بانتخابات غرفة الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق المحامي نايف المرشدي، على استخدام أصوات بطريقة غير نظامية مما أدى إلى تعليق نتائج انتخابات “غرفة الرياض”.

وقال نايف المرشدي، عبر برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية: ستتخذ إجراءات في حق متلاعبي الأصوات بالسجن وفرض غرامات مالية عليهم.

وأشار إلى أن المتلاعبين إن كانوا من جهات لها علاقة بالمعلومات تنتظرهم نظام حماية البيانات الشخصية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.