شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.

وجاء هذا التوجيه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، حيث شهدت الجلسة إطلاع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.

يذكر أن المجلس وافق أيضا على اتفاقية بين المملكة وسلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.