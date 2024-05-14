شكرا لمتابعة خبر عن “الوزراء” يقر تعديل على تنظيم هيئة حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء فى الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية .

ونص التعديل على أن يكون تشكيل مجلس الهيئة الوطنية برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات .

كما شهدت الجلسة أيضاً ، اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد ، لعام مالي سابق ، والموافقة على أن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة».