اخبار السعوديه

“الوزراء” يقر تعديل على تنظيم هيئة حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن “الوزراء” يقر تعديل على تنظيم هيئة حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء فى الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية .

ونص التعديل على أن يكون تشكيل مجلس الهيئة الوطنية برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات .

كما شهدت الجلسة أيضاً ، اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد ، لعام مالي سابق ، والموافقة على أن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة».

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا