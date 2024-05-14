تراند اليوم : شاهد..سطو مسلح على سيارة أمن مصفحة في فرنسا وتهريب رئيس عصابة وقتل حراس الأمن

صحيفة الخليج 365: تشهد معظم أنحاء فرنسا حالياً، استنفاراً أمنياً بعد فرار أحد كبار رؤساء عصابات المخدرات أثناء نقله من سجن لآخر ، عند مركز تحصيل لرسوم المرور في إنكارفيل بمنطقة إير شمالي فرنسا.

ووفقاً لما وثقه مقطع فيديو متداول، فقد تعرضت سيارة الأمن المصفحة التي تنقل رئيس العصابة لهجوم ونجح المهاجمون في تحرير رئيسهم والهرب من المكان بعدما قتلوا 2 من الحراس وأصابو 3 آخرين.

ووقع الهجوم المنسق، الذي يأتي وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في أنحاء أوروبا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن النزيل الهارب يدعى محمد أ. ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الهارب يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وكانت له علاقات بعصابة "السود" القوية في المدينة.

من جانبه قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن السلطات الأمنية بدأت عملية مطاردة واسعة.

وكتب على منصة "إكس": "نستخدم كل الوسائل للإمساك بهؤلاء المجرمين. وبناء على تعليماتي، جرى حشد عدة مئات من أفراد الشرطة والدرك".