شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الصخير في البحرين.. معلم تاريخي تكلل بزيارة الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام