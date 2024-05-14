شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. القبض على مواطن لتحرشه بامرأتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على المواطن "م. ف. ع"، لتحرشه بامرأتين.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتواصل الجهات الأمنية ضبط المخالفين على كافة الأصعدة وتحذر من ارتكاب المخالفات التي تستوجب الإيقاف والتحويل للنيابة العامة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
من الجنسية اليمنية.. تفاصيل ضبط مقيم بـ #الرياض ارتكب جريمة التحرش#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 21, 2024
للتفاصيل..https://t.co/8T5lMrN81u pic.twitter.com/OFX2ziqXNd
وتواصل الجهات الأمنية ضبط المخالفين على كافة الأصعدة وتحذر من ارتكاب المخالفات التي تستوجب الإيقاف والتحويل للنيابة العامة.