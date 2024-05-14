شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية : غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية فاقم من حجم الكارثة الإنسانية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها.

وأضاف وزير الخارجية خلال حضوره اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ33 “مازلنا متمسكين بضرورة الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول المستمر والكافى للمساعدات، مع إقامة دولة مستقلة”.

وتابع الوزير قائلا “نؤكد سعينا الدؤوب لجهود تحقيق السلام في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر الحوار والتشاور بين الأطراف اليمنية”.

وأردف الأمير فيصل بن فرحان “نؤكد على أهمية المحافظة على أمن وسلامة منطقة البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من الأزمات”.

واستكمل وزير الخارجية حديثه قائلا “نؤكد على أن الحل للأزمة السودانية، هو حل سياسي سوداني – سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.