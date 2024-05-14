تراند اليوم : أنور مالك يكشف اعترافات مسربة من إسماعيل هنية عن السنوار بشأن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي الجزائري أنور مالك، تفاصيل انتقاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ممارسات يحيى السنوار بشأن حرب أكتوبر.

درب من الجنون

ووفقاً لمصادر نقل عنها مالك معلوماته، قال هنية أن حكم تنظيمهم في قطاع غزة قد انتهى تقريباً إلا في حال تداركهم الله برحمته، وأن شعار "أنا وبعدي الطوفان" قد تحقق بالفعل في السابع من أكتوبر.

وأوضح هنية، أن المكتب السياسي لم يعد له أي تواصل مع يحيى السنوار منذ أكثر من أربعة أشهر، حيث انتقد اسماعيل هنية ممارسات السنوار واعتبرها درباً من الجنون الذي دمر القطاع على رؤوس الأطفال والنساء، وأنهى قولاً وفعلاً حكم حركة حماس التي صارت مرفوضة شعبياً، بل ذهب إلى أن أكثر من نصف كتائب القسام قد تمّ القضاء عليها في هذه الحرب المجنونة كما سماها في مجالسه.

التهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

وأشارت المصادر إلى أن هنية يتهرب من المسؤولية الشخصية عن هجوم السابع من أكتوبر، لكنه قال في أحد تصريحاته من أن مخطط طوفان الأقصى لم يكن بهذه الصورة، وأن ما حدث قد تجاوز بكثير المخطط الذي رسمته قيادة الحركة بالتشاور مع شركائها في حلف المقاومة على حد ما يتردد على لسانه.

عملية غامضة

ولم يستبعد اسماعيل هنية أن يكون السنوار معتقلاً منذ فترة إن لم يكن قد تمّ القضاء عليه في عملية غامضة.