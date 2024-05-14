وصول أولى رحلات «طريق مكة» من تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 14 مايو 2024 Tue - 14 May 2024



مكة - المدينة المنورة DST_2102352_6235286_14_4_2024051410070155 وصول الحجاج إلى مطار المدينة (مكة)

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