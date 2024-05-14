شكرا لقرائتكم خبر أكد أن المملكة ستطبق الأنظمة بكل حزم.. ولا حج بلا تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية سعود بن مشعل، أنه لا حج دون الحصول على تصريح وستطبق الأنظمة بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.

جاء ذلك لدى إطلاقه نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» في موسمها الـ16، تحت شعار «لاحج بلا تصريح»، بحضور عدد من الأمراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وقال الأمير سعود بن مشعل خلال المؤتمر الصحفي إن انطلاق الحملة يؤكد على ما حققته خلال الأعوام الماضية.

ودعا القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن.

وحول كيفية التعامل مع من يخالف أنظمة الحج، أكد أن الأنـظمـة والـتعليمـات سـتطـبّق عـلـى المـخالفيـن بـحـزم، ولن يكون هناك (حج بلا تصريح)، إنفاذا لتوجيهات القيادة.

وعن صدور بيانات وفتاوى شرعية بعدم جواز أداء الفريضة دون الحصول على تصريح، أشاد ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة نظير تأكيدها على عدم جواز أداء الحج بلا تصريح، مشيرا إلى أن هذه الفتوى أخذت في الاعتبار حرمة المكان وقدسية الشعيرة، وجاء لأجل تمكين المسلمين من أداء ركن الإسلام الخامس في أمن وسكينة ويسر، وفي ذات الوقت تمكين قطاعات الدولة من تجويد الخدمات المقدمة لهم، خصوصا وأن دخول المخالفين للمشاعر المقدسة يؤثر سلبا ويحدث خللا في منظومة الخدمات المقدمة للحجاج النظامين، ومن هذا المنطلق فإنه من الواجب طاعة ولي الأمر وتجنب ارتكاب المخالفات التي قد يترتب عليها إلحاق الضرر بالغير بأي شكل من الأشكال.

مدير الأمن العام:

جاهزون لمواجهة أي إخلال بالأمن والنظام من جانبه أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي جاهزية قوات أمن الحج بقطاعاتها كافة لموسم الحج لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه سيتم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة نظاما وفقا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين مشددا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال «إن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، وسيكون هناك تركيز بشكل كامل على المخالفين، ولن نسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج.

أبرز نجاحات الحملات السابقة: