شكرا لقرائتكم خبر جلسات حوارية ثقافية بفعالية «مستقبل عظيم» في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة الثقافة والهيئات الثقافية في فعالية مستقبل عظيم (Great Futures) التي تحتضنها مدينة الرياض على مدار يومي 14 و15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، والتي تعد إحدى مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.

ويمثل مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للهيئات الثقافية المنظومةَ الثقافية في الجلسات الحوارية التي تستضيفها الفعالية، والتي ستتناول القطاعات الثقافية من منظور مشترك بين المملكتين، وهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، والرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، والرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، والرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المتاحف إبراهيم السنوسي.

كما تشارك المنظومة الثقافية بباقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة إقامة الفعالية، ومن أبرزها مشاركة مبادرة «عام الإبل 2024» من خلال معرض مميز في مقر الفعالية، يعكس التراث الثقافي السعودي، ويستعرض مستلزمات ومقتنيات الإبل.

الفعالية تتضمن: