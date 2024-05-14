تعزيز حضور قطاع الأفلام السعودي بمهرجان كان السينمائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار سعي المملكة لأن تكون وجهة عالمية لصناعة الأفلام، تشارك هيئة الأفلام في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، المقرر انعقاده من 14 إلى 25 مايو الحالي، وتتمثل المشاركة في تنظيم جناح للمملكة، بحضور شركاء قطاع الأفلام في المملكة.

وتنظم هيئة الأفلام عددا من الندوات الحوارية على هامش المهرجان، تتناول فيها أحدث تطورات القطاع، حيث سيتم تناول عدد من المواضيع مثل «تجربة صناعة الأفلام في الأسواق الناشئة»، و»الصحة النفسية والرفاهية في قطاع السينما» و»جلسة مع فريق فيلم نورة» و»خارطة الطريق إلى السوق السعودي»، إلى جانب تنظيم برامج وفعاليات على هامش المهرجان تهدف إلى التواصل مع خبراء القطاع الدوليين المشاركين في المهرجان مع الوفد السعودي من الهيئة وصناع الأفلام، وتعزيز حضور قطاع السينما السعودي في أحد أكبر الأسواق العالمية.

كما عملت الهيئة هذا العام على توفير جناح خاص لشركات القطاع الخاص في المملكة بهدف تمكينها وتوسيع نطاق أعمالها دوليا.

وفي المشاركة السعودية الأولى بتاريخ المهرجان، يشارك ضمن مسابقة «نظرة ما» في المهرجان، الفيلم السعودي «نورة» للمخرج توفيق الزايدي، المدعوم من هيئة الأفلام عبر «ضوء لدعم الأفلام» الذي تم تصويره بالكامل في منطقة العلا في المملكة.

أهداف المشاركة: