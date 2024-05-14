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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» 2200 مشاركة في مبادرة إثراء المحتوى العربي بدورتها الثالثة التي ينظمها المركز بالشراكة مع الصندوق الثقافي، بعد أن أغلق باب التسجيل فيها نهاية أبريل الماضي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» 2200 مشاركة في مبادرة إثراء المحتوى العربي بدورتها الثالثة التي ينظمها المركز بالشراكة مع الصندوق الثقافي، بعد أن أغلق باب التسجيل فيها نهاية أبريل الماضي. وحظي مسار الأفلام الوثائقية ثم مسار الأدب والكتابة الإبداعية ثم مسار البودكاست بأكبر عدد من المسجلين.

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