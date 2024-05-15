شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: نعيش الآن أطول نهار وأقصر ليل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق أن مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدى، هي المحطات الرئيسية التي تستريحها الشمس في رحلتها من الشمال إلى الجنوب والعكس، فهى دائمة الحركة كالبندول، لتقطع خط الاستواء مرتين.

وأضاف الزعاق في برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية أن الشمس الآن قطعت منتصف المسافة الواقعة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

ولفت إلى أن درجة الحرارة تزداد ويطول النهار كلما اقتربت الشمس من مدار السرطان، مؤكدا أن الفترة الحالية يكون النهار فيها أطول بينما الليل يكون أقصر.