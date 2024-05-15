تراند اليوم : شاهد.. تيك توكر إفريقي شهير يطحن عظم الضأن بأسنانه القوية !

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تيك توكر أفريقي، وهو يكسر عظام الضأن بأسنانه القوية ويمضغها ويتناولها بكل سهولة وسط دهشة زوجته.

وأظهر الفيديو التيك توكر وهو يتشاجر مع زوجته حتى لا تجلس بجانبه أثناء تناول الطعام، مطالبها بتناول طعامها بعيداً عنه حتى يستطيع تناول طعامه هو الآخر على راحته.

وفجأة قام بتحطيم عظام الضأن بكل سهولة بأسنانه القوية، وسط ذهول زوجته، التي توقفت عن تناول الطعام.

وعلق متابعيه على الفيديو وتعجبوا من قدرته على تحطيم العظام بهذه السهولة، فقال متابع : كأنه يأكل شابورة

وقال آخر :"هذا اول يأكل الأخضر واليابس ".