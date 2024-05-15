تراند اليوم : أحدهم يصيبك بالسرطان.. خبراء يكشفون عن 7 أجزاء من الدجاج يجب عدم تناولها

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء الصحة والطهي أن هناك أجزاء من جسم الدجاجة لا ينبغي تناولها، وهي:

الجلد

يعدّ جلد الدجاجة غنيا بالدهون، ويحتوي على العديد من الطفيليات والبكتيريا.

الرأس

رأس الدجاجة، قد يحوي بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

الرقبة

يحتوي على عقد ليمفاوية غنية بالسموم والبكتيريا، ويمكن أن يؤدي استهلاكها بكثرة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

​​​​​الرئة

تحتوي رئة الدجاجة على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها. الأمعاء