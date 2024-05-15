شكرا لقرائتكم خبر عن غامبيا.. فريق "الملك سلمان للإغاثة" ينقذ مريضة من ورم يزن 11 كيلوغرامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من إنقاذ حياة مريضة من جمهورية غامبيا تبلغ من العمر 17 عامًا، وتعاني ورمًا يزن 11 كيلو جرامًا، وأجرى الفريق عملية جراحية نوعية استغرقت ما يقارب 4 ساعات لاستئصال الورم، وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وقدمت فاتوماتا باه بارو قرينة الرئيس الغامبي الشكر الجزيل للفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الإنجاز الطبي الفريد، مبدية تقديرها للكفاءة المهنية الرائعة التي تحلى بها أعضاء الفريق الأمر الذي أسهم في تقديم الخدمات الطبية المثلى للمرضى ونجاح أعمال الحملة.

كما تلقى رئيس الوفد السعودي اتصالًا من وزير الصحة بجمهورية غامبيا، لتقديم الشكر والامتنان لمركز الملك سلمان للإغاثة والمتطوعين السعوديين.

مشروع طبي تطوعي

ويأتي ذلك ضمن المشروع الطبي التطوعي لاستئصال أورام النساء المنفذ في مدينة بنجول بجمهورية غامبيا، بمشاركة 10 متطوعين سعوديين من مختلف التخصصات.



وأجريت 29 عملية جراحية لأمراض النساء، و17 عملية لاستئصال الأورام السرطانية، إضافة إلى استئصال أورام كبيرة ومعقدة، أزيل بعضها عن طريق الشق الجراحي والبعض الآخر عن طريق المناظير الجراحية المتقدمة.

كما جرت معاينة الكثير من الحالات السرطانية بالعيادة ووضع الخطط الطبية لهم، وبدء العلاج الكيماوي لبعض الحالات التي رأى الفريق عدم مناسبتها للجراحة.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى في الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

