شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. "الأمن" يواصل ضبط المخالفين لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية النجيرية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها، أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة. ضبط مخالف بمحمية الملك سلمان كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 30 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية.

وأوضحت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. ضبط مخالف في حائل وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

الإبلاغ عن المخالفين وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.