شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث سُبل تعزيز التعاون مع رئيس المحكمة العليا الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المحكمة العليا في أستراليا ستفن جاجلر، على هامش قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية.

وبحث وزير العدل مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.

