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وزير العدل يبحث سُبل تعزيز التعاون مع رئيس المحكمة العليا الأسترالي

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واس - ريو دي جنير 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المحكمة العليا في أستراليا ستفن جاجلر، على هامش قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية.
وبحث وزير العدل مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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