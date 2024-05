شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع.. استخراج شخصين متوفين إثر انهيار بئر عليهما والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني بينبع يخرج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر، وتم استكمال الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/bdQ3Hs6MOi — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 14, 2024

الدمام - شريف احمد - أخرج الدفاع المدني في ينبع شخصين في حالة وفاة، إثر انهيار بئر عليهما في أثناء أعمال حفر.وذكر الدفاع المدني عبر موقعه على تطبيق إكس، إنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة. This is a Twitter Status بينبع يخرج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر، وتم استكمال الإجراءات اللازمة. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)