شكرا لقرائتكم خبر عن إحداها في الدمام.. اعتماد 3 منشآت صحية بالمملكة كصديقة للطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن الجهود العالمية لتعزيز دعم الرضاعة الطبيعية، اعتُمدت 3 منشآت صحية في المملكة كصديقة للطفل بعد اجتياز معايير منظمة الصحة العالمية.

وتحت عنوان "صحة الأطفال صحة مستقبل" جاء على حساب وزارة الصحة عبر حسابها على تطبيق إكس: 3 مستشفيات جديدة تنضم إلى المستشفيات الحاصلة على لقب صديقة للطفل، وهي: مستشفى حراء بمكة المكرمة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع الملك فيصل بالطائف.

ويأتي ذلك لجهودها في:

- تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع الصحيحة.

- توفير بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية.

- متابعة ورصد وتقييم المؤسسات الصحية.

- تقديم الدعم الفني والدورات التدريبية المركزية.