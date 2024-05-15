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إحداها في الدمام.. اعتماد 3 منشآت صحية بالمملكة كصديقة للطفل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضمن الجهود العالمية لتعزيز دعم الرضاعة الطبيعية، اعتُمدت 3 منشآت صحية في المملكة كصديقة للطفل بعد اجتياز معايير منظمة الصحة العالمية.
وتحت عنوان "صحة الأطفال صحة مستقبل" جاء على حساب وزارة الصحة عبر حسابها على تطبيق إكس: 3 مستشفيات جديدة تنضم إلى المستشفيات الحاصلة على لقب صديقة للطفل، وهي: مستشفى حراء بمكة المكرمة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع الملك فيصل بالطائف.
ويأتي ذلك لجهودها في:
- تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع الصحيحة.
- توفير بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية.
- متابعة ورصد وتقييم المؤسسات الصحية.
- تقديم الدعم الفني والدورات التدريبية المركزية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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