شكرا لقرائتكم خبر عن إحداها في الدمام.. اعتماد 3 منشآت صحية بالمملكة كصديقة للطفل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضمن الجهود العالمية لتعزيز دعم الرضاعة الطبيعية، اعتُمدت 3 منشآت صحية في المملكة كصديقة للطفل بعد اجتياز معايير منظمة الصحة العالمية.
وتحت عنوان "صحة الأطفال صحة مستقبل" جاء على حساب وزارة الصحة عبر حسابها على تطبيق إكس: 3 مستشفيات جديدة تنضم إلى المستشفيات الحاصلة على لقب صديقة للطفل، وهي: مستشفى حراء بمكة المكرمة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع الملك فيصل بالطائف.
ويأتي ذلك لجهودها في:
- تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع الصحيحة.
- توفير بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية.
- متابعة ورصد وتقييم المؤسسات الصحية.
- تقديم الدعم الفني والدورات التدريبية المركزية.
وتحت عنوان "صحة الأطفال صحة مستقبل" جاء على حساب وزارة الصحة عبر حسابها على تطبيق إكس: 3 مستشفيات جديدة تنضم إلى المستشفيات الحاصلة على لقب صديقة للطفل، وهي: مستشفى حراء بمكة المكرمة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع الملك فيصل بالطائف.
ويأتي ذلك لجهودها في:
- تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع الصحيحة.
- توفير بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية.
- متابعة ورصد وتقييم المؤسسات الصحية.
- تقديم الدعم الفني والدورات التدريبية المركزية.