شكرا لمتابعة خبر عن أجواء طبيعية ساحرة بجزر البحر الأحمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتمتع جزر البحر الأحمر بأجواء ساحرة بفضل بيئتها الخلابة مما يجعلها ملاذا لمحبي الطبيعية والراغبين في الاستجمام.

وتعد جزر البحر الأحمر من الجزر الهادئة، والتى برزت كمركز سياحي جديد على طول الساحل الغربي، حيث تقدم مجموعة كبيرة من أنشطة المغامرة للزوار، نظرًا لكونها محاطًا برابع أكبر حاجز للشعاب المرجانية في العالم مع أرخبيل يضم أكثر من ٩٠ جزيرة غير مستكشفة.

ويمتد ساحل البحر الأحمر في المملكة على مساحة أكثر من ألف ميل، من الحدود الشمالية مع الأردن في خليج العقبة إلى اليمن في أقصى الجنوب، وتضم منطقة البحر الأحمر 28 ألف كيلومتر مربع من الخط الساحلي و90 جزيرة بحرية على بعد حوالي 300 ميل شمال جدة.