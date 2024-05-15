تراند اليوم : شاهد.. أخصائي تغذية يكشف عن 4 أطعمة تسبب التسمم الغذائي عند وضعها في الثلاجة

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي تغذية، عن أطعمة تسبب التسمم الغذائي عند وضعها في الثلاجة.

وقال الأخصائي، في مقطع فيديو: اوعى تحط الأطعمة دي في الثلاجة لأن عند تبريدها تسبب التسمم الغذائي وتتضمن الثوم "عند تقشيره ووضعه في الثلاجة بيلم كل العفن والبكتيريا الموجودة فيها ولما تستخدمه هيسبب تسمم غذائي".

وأكمل: البصل عند تجهيزه ووضعه في الثلاجة بيلم العفن والبكتيريا، ويسبب تسمم غذائي، مضيفا: الزنجبيل الفريش عند تقطيعه ووضعه بالثلاجة بيكون أكثر عرضة للتعفن عند تبريده ويسبب تسمم غذائي.

وتابع: وضع الأرز في الثلاجة أكثر من 24 ساعة ثم نسخنه ونأكله يسبب تسمم غذائي.