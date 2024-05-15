شكرا لقرائتكم ضبط مخالف أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبة إشعال النار

وأكدت أن عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.